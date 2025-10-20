古くはグループサウンズ（GS）の「ザ・ゴールデン・カップス」、そして1970年代後半からは「ゴダイゴ」で活動してきたキーボーディストでソングライターのミッキー吉野（73）。特にゴダイゴはヒット曲がスタンダードとなり、今なお根強い人気を誇るが、その伝説のバンドの歴史を紡いできたミッキーに、自身の音楽観を尋ねた。（全2回の第1回）＊＊＊【写真】ザ・ゴールデン・カップス時代ほか貴重カットでミッキー吉野の音楽