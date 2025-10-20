１８日にＮＨＫ総合で放送された「ＭＬＢ２０２５ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦・ブルワーズ×ドジャース」（１２時１５分〜同４５分）の世帯平均視聴率が１９・２％を記録したことが２０日、分かった。個人視聴率は１０・８％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）同局ではニュースや気象情報を挟んで試合を放送し、午前９時２５分〜１０時６分は世帯１２・６％、個人６・８％。午前１０時９分〜１１時５４分は世帯１