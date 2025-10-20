警察や消防によりますと20日午前10時半ごろ、神奈川県横浜市、青葉区の建設工事現場で現場関係者から「パレットが落ちて1人が下敷きになっている」などと119番通報がありました。パレットの下敷きになったのは40代の男性作業員で、すでに救助されましたが、心肺停止の状態で病院に搬送されているということです。警察や消防が当時の状況を詳しく調べています。現場は、東急田園都市線・たまプラーザ駅から300メートルほどの場所で