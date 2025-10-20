出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。10月18日（土）放送された同番組では、「この秋言いたくなる雑学クイズ」にMC3人が挑戦した。ホランが「スタッフさんが本気出している」と驚くほど、難問がずらりと並ぶ今回。そのなかで3人は「人気フルーツ○○は富士山が見える場所で開発された」という問題に挑む。まずホランが「サンフジ」と解答するが、不正解。一