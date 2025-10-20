日本アジア投資が急反発している。前週末１７日の取引終了後、来年１月をメドに子会社化するＫＩＣホールディングス（東京都千代田区）が開発しているデータセンタープロジェクトに３億円を出資すると発表しており、好材料視されている。 同プロジェクトは、受電容量が国内でも最大級規模となる大型プロジェクトで、アジア投資はデータセンター施設の開発に向けた第１段階を担う事業主体とな