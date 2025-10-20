アイコムは軟調。前週末１７日取引終了後、４～９月期連結業績予想について売上高を１８４億円から１７０億１０００万円（前年同期比５．０％減）へ、純利益を１２億円から４億３０００万円（同５９．０％減）へ下方修正すると発表した。米州における余剰在庫の影響に加え、地政学リスクの高まりや米関税政策の影響による経済の先行き不透明感から業務用市場、民生用市場ともに需要が弱含みで推移したことが要因。特許権侵