午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４７２、値下がり銘柄数は１１１、変わらずは２８銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位にゴム製品、電気機器、その他製品、情報・通信、銀行、精密機器など。値下がりは水産・農林。 出所：MINKABU PRESS