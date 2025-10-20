瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになっていて、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も雲の多い天気になるでしょう。局地的に雨が降る見込みです。日中の最高気温は岡山と高松で24度、津山で23度でしょう。19日と同じくらいかやや高い気温になりそうです。 21日も寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りになり、明け方まで雨の降るところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山と津山で14度、高松で16度の予想