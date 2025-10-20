銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、「お礼に食事をご馳走しますよ」と言ってくれるおじさん。○それって楽しいのはあなただけではこれは銀座のおじさんに限ったお話ではないのですが、「いつもお世話になっているお礼に今度食事をご馳走させてください」といったようなことを言ってくれるおじさんがいます。銀座のおじさんであれば、お食事＝100％同伴な