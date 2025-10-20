大谷翔平の異次元の活躍に中国のファンも驚嘆している。米MLBのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷は18日に行われたブルワーズとのナショナル・リーグの優勝決定シリーズ第4戦で投打にわたり大活躍。打っては3本塁打、投げては6回0/3を10奪三振無失点に抑えた。初回から圧巻だった。1回表、まずは投手としてマウンドに立つと、先頭打者を四球で歩かせるも2〜4番を3者連続三振。直後の1回裏の打席では、相手先発のキンタナから