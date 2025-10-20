10月13日（月）にスタートした草磲剛主演のドラマ『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』（フジテレビ系）。草磲演じる主人公・鳥飼樹は、遺品から故人の想いを汲み取って遺族に伝える遺品整理人で、ハートフルなヒューマンドラマ……と思っていたが、突然の不倫フラグにびっくり。しかもそのシーンが安っぽい恋愛ドラマのようで冷めてしまった。その不倫展開、いる？そのチープなシーン、必要？■