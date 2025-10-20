10月18日放送の千鳥・大悟さん、ノブさんがMCを務める番組『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）に、ニューヨーク・屋敷裕政さんがサブMCとして出演。ゲストの話を聞いたり、リアクションを取ったりしていました。ゲストのSKE48・相川暖花さんが「握手会でファンの人が1人しか来なかったんですよ。私、アイドル11年目で……」と悩みを明かすと、大悟さんから「1人事件はいつなん？」と聞かれ、「今年の春です」と答えました