東急プラザ原宿「ハラカド」に11月22日、たまごっちラボが運営する“工場”をテーマにした常設店 『たまごっち ふぁくとり〜!』がオープン。そのオープン記念として、メゾピアノとコラボした特別なたまごっちの先行発売が決定しました!「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」こちらが、メゾピアノとコラボしたたまごっち「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」です。たまごっ