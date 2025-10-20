この記事をまとめると ■渋滞吸収車両とは特別なクルマではなく渋滞を抑える走り方を実践するクルマを指す ■早めの減速と十分な車間距離で自然渋滞の伸びを抑える効果がある ■電動車のワンペダル操作は滑らかな減速を可能にし渋滞軽減に貢献する 運転で渋滞を軽減できる 渋滞吸収車両とは、特別な車種を指すのではなく、渋滞の影響を抑える走行方法をしているクルマをいう。 渋滞を抑制する走法は、誰もが実践できる運転の仕