東映特撮ファンクラブは、『仮面ライダーガヴ』の“if”を描くスピンオフ、TTFCオリジナル『仮面ライダーヴラム ルートストマック』の制作決定と、今冬の配信開始を10月19日に発表した。同作品は、テレビシリーズとは異なるルートを辿った「ラーゲ9／仮面ライダーヴラム」(演：庄司浩平)を主人公とするオリジナルスピンオフ。主演の庄司浩平より、10月19日に開催された「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ(東京公演DAY2、13：30