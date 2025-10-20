元ＮＨＫ会長で、元読売新聞調査研究本部顧問の海老沢勝二（えびさわ・かつじ）さんが１９日、誤えん性肺炎で死去した。９１歳だった。茨城県出身。１９５７年にＮＨＫ入局。政治部長、報道局長、ＮＨＫエンタープライズ社長などを経て、９３年、ＮＨＫ専務理事。翌９４年、副会長となり、９７年に会長に就任した。２０００年末に始まったＢＳデジタル放送で高画質のハイビジョン普及に尽力。放送のデジタル化に先べんをつけ