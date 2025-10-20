ライフネット生命保険は10月10日、「がんとお金」の調査結果を発表した。調査は2025年7月24日〜8月14日、がん経験者で、診断時に勤労していた719人を対象にインターネットで行われた。○がん罹患に伴う収入の変化がん罹患により、「自身の収入が減った」と回答した人は半数以上。がん罹患後の年収は「平均で20%収入が減少」という結果に。減少幅は2017年および2020年の調査と比較して横ばい傾向にあった。がん治療に伴い収入が減っ