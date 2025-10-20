電飾で飾ったトラック（デコトラ）など改造車の車検を不正に通す見返りに現金を受け取ったなどとして大阪府警が20日までに、加重収賄や贈賄などの疑いで同府羽曳野市の自動車整備会社の元代表と客ら計14人を逮捕、書類送検した。