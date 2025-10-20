テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」が２０日放送され、「議員定数削減」を巡って、元テレビ朝日社員の玉川徹氏とタレントの石原良純が激しいバトルを繰り広げる場面があった。番組では、両党は２０日夕にも連立政権合意文書に署名する見通しであることを報じた。維新が連立の絶対条件としていた「議員定数削減」について、比例区の１割削減で調整していることを伝えた。玉川氏は定数削減について、「何のために削減す