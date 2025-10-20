２０２５年のドラフト会議まで残りわずか。新たな選手がプロへの扉を開く中で、今年のルーキー選手たちのプロ１年目が終盤に差し掛かっている。ソフトバンクのファーム施設で鍛錬を積む育成の岡田皓一朗投手（２３）もそのひとりだ。１８７センチ９５キロと恵まれた直球から繰り出す力強い真っすぐを武器に、今季は三軍戦を中心に登板を重ねた。支配下登録へ、右腕の素顔を直撃した。──プロ１年目の手応えは岡田試合ではい