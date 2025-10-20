朝ドラ「ばけばけ」には、ヒロインの周囲に魅力的な人物が数多く登場します。ヒロイン・トキの最初の夫となる山根銀次郎もその一人。彼のモデルとなったのが、小泉セツの元夫・前田為ニです。前田為ニをモデルとした山根銀二郎（演 菅一郎。公式Xより）。為ニは江戸時代末期頃に鳥取藩士の子として生まれます。明治になって稲垣家に婿入りしてセツと結婚。仲睦まじく過ごすものの、二人には試練が訪れました。前田為ニとはどのよう