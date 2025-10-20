【モデルプレス＝2025/10/20】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第40話「尽きせぬは欲の泉」が、19日に放送された。お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が新キャストとして登場し、反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】大河「べらぼう」人気芸人＆声優のつかみ合いシーン◆