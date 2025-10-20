コンサートなどの公演中止が続いている。【もっと読む】山崎まさよし公演ドタキャンで猛批判 それでもまだ“沢田研二の域”には達していないシンガー・ソングライター、山崎まさよし（53）は11月8日から開催予定だったデビュー30周年記念ツアーの全公演を中止すると10月15日に発表。発表によれば、理由は、「不整脈」と説明しており、チケットの払い戻し方法などについては、改めて告知すると公式サイトで説明している。一方