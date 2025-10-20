◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京競馬場・芝１６００メートル）デビュー戦を３馬身差で快勝したモンローウォーク（牝２歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）が実戦を経験した上積みを加え、さらに動きが際立つ。１５日の美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは７ハロン９６秒８―１１秒５。序盤はしっかりと折り合い、最後の直線でゴーサインが出されると鋭く反応し、スピード感満点に併入した。体の切れが良く、