ザ・リッツ・カールトン京都が、スイスの高級機械式腕時計ブランド「フランク ミュラー」とコラボした、時がテーマのアフタヌーンティー「Perpetual Time（悠久の時）」を開催。“時”の哲学が織りなす、京都でしか味わえない特別なティータイムが、期間限定で提供されます☆ ザ・リッツ・カールトン京都「ザ・ロビーラウンジ」Perpetual Time（悠久の時）  期間：2025年10月20日（月）〜12月2日（火）価格：1人 8,