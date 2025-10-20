年末に運転JR東日本は2025年10月17日、冬の臨時列車として夜行特急「アルプス」を12月26日に運転すると発表しました。【画像】これが中央線「夜行特急」の運行時刻と停車駅ですこの臨時夜行特急「アルプス」は、かつて中央本線で運転された急行「アルプス」や快速「ムーンライト信州」の流れをくむ形で2024年夏に登場。北アルプスへの登山客などを想定し、春・夏・秋の週末を中心に運転されてきましたが、今回は冬にも設定され