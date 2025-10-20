日本相撲協会のインスタグラムが２０日に更新され、ロンドン公演・５日目の様子を報告。横綱豊昇龍が優勝し、超特大の「ハローキティ」のぬいぐるみを贈呈された写真を投稿した。豊昇龍は横綱大の里との全勝対決を制して優勝。殊勲賞は翔猿、敢闘賞は高安、技能賞は宇良、オーディエンス賞は宇良が受賞した。公演を協賛するサンリオのキャラクター「ハローキティ」は、ロンドン郊外生まれ。特大のぬいぐるみを贈呈された豊昇