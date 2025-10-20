サントリーは、ビールのウィンターギフトについて一部商品の販売休止を決めた。アサヒグループのシステム障害によりアサヒビール商品の出荷が停滞している余波から、サントリーにも想定を上回る注文が続いており、ギフト商品の安定供給のためアイテム数を絞り込んだ。ビールギフトのうち「ザ・プレミアム・モルツ 干支デザインセット」など5種（計13SKU）の販売を休止。「ザ・プレミアム・モルツ ビールセット」（5SKU）のみ販売を