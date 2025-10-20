ハロウィーンの季節がやってくる。今年は10月31日が金曜日にあたり、繁華街の人出は例年以上との予測もある。数年来、若者のメッカだった東京・渋谷のスクランブル交差点では、混乱や事故のリスクを避け、今年も厳格な規制が敷かれる。▼2025年のハロウィーン参加予定者は15.7％と前年の16.1％を下回り、2年連続して減少した（外食総研調べ）。ディズニーのイベントをきっかけに始まった日本版ハロウィーン。仮装やお菓子のプレゼ