20日朝、秋田内陸線で列車がクマと衝突しました。乗っていた乗客はなく、列車の運転士にけがはありませんでした。北秋田警察署の調べによりますと20日午前5時10分ごろ、北秋田市阿仁伏影字向平の秋田内陸線で、阿仁合発角館行きの秋田内陸縦貫鉄道の快速列車が線路上にいたクマ2頭のうち1頭と衝突しました。列車に乗客はなく、運転士の男性にもけがはありませんでした。線路上にいたクマは親子とみられ、体長約1メートルのク