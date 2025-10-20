プレミアリーグ第8節、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドの一戦はマンUの勝利に終わった。試合開始直後にブライアン・エンベウモのゴールで先制し、一度はコーディ・ガクポのゴールによって追いつかれるが、84分にハリー・マグワイアが強烈なヘディングをお見舞いし、これが決勝点となった。『sky sports』がリポートしたところによると、試合後のドレッシングルームでマグワイアは他の選手たちから大喝采を浴びたようだ