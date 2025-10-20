プレミアリーグ第8節で、リヴァプールはマンチェスター・ユナイテッドと対戦、1-2と敗れリーグ戦3連敗を喫した。リヴァプールは開始早々に失点した。2分、中盤の争いでこぼれたボールがアマド・ディアロに渡ると、ディアロは絶妙なタイミングで駆け上がったブライアン・エンベウモにパス。エンベウモは右足でギオルギ・ママルダシュビリを破った。しかし一部のリヴァプールファンは、この失点は審判のせいだと考えているようだ。ブ