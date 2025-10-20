鎌倉新書は10月14日、「第1回 葬儀費用の実態と納得度調査(2025年)」の結果を発表した。調査は2024年8月1日〜8月31日、同社が運営する「いい葬儀」を利用し、葬儀を実施した1,840名を対象にインターネットで行われた。○葬儀費用の見積もり額と支払い額葬儀費用の見積もり額と支払い額葬儀社から事前に提示された見積もりの金額と実際に支払った金額について、1,840名中620名(33.7%)が「増えた」、1,220名(66.3%)が「同じ」と回答