けさ、山形市で火災があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察が身元の確認などを進めています。 【写真を見る】警察が空き家とみていた家で火災中に1人の遺体（山形・山形市） 警察と消防によりますときょう午前4時20分ごろ、山形市土坂で「空き家と小屋が燃えている」と付近の住民から消防に通報がありました。 火は午前7時40分ごろに消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 現場は、西蔵