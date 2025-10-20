結婚相談所Presiaは10月12日、「お金と結婚に関する意識調査2025 女性版」を発表した。調査は2025年10月、20代〜40代の未婚女性200名を対象にインターネットで行われた。○約9割が「年収は重要」と回答「結婚相手を選ぶ上で、相手の年収はどのくらい重要ですか?」という質問に対し、「非常に重要」(14.0%)と「ある程度、重要」(75.5%)を合わせて89.5%の女性が「重要である」と回答した。結婚相手を選ぶ際、年収はどのくらい重要か?