スペイン1部レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）に関して、ベンチ外となった19日のセルタ戦後にセルヒオ・フランシスコ監督が左足首の状態を説明したと地元メディアが報じた。エスタディオ・デポルティーボなどによると、指揮官は「日本から戻ってきた時、足首の状態ははかなり良くなっていると理解していた。しかし、最後の練習中に再び違和感を覚えているというジェスチャーをしたので、家に残るほうが望ましい