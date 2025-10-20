◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズブルージェイズ―マリナーズ（１９日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）マリナーズが３勝２敗で王手をかけたア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦が１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズの本拠地で行われ、ブルージェイズが５回表まで４―０とリードしている。ブルージェイズの新人イエサベージが３イニング」連続併殺打に仕留める粘りのピッチングを続けている