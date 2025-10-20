サッカーのU―20W杯チリ大会、決勝のアルゼンチン戦で2点目のゴールを決め、喜ぶモロッコのヤシル・ザビリ＝19日、サンティアゴ（ロイター＝共同）サッカーのU―20（20歳以下）ワールドカップ（W杯）チリ大会は19日、サンティアゴで決勝が行われ、モロッコがアルゼンチンに2―0で勝って初優勝を果たした。（共同）