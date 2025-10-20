名古屋刑務所（愛知県みよし市）で2022年に男性受刑者＝当時（71）＝が亡くなったのは、刑務所側が適切な医療を受けさせなかったためだとして、遺族が国に約4千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、看守らが受刑者に暴言を吐くなどの違法な対応があったと認め、国に約30万円の賠償を命じた。一方、医療措置については適切に行われたと判断した。知野明裁判長は、看守らが受刑者に対し「ばかたれ」などと暴言