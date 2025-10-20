香港英字紙サウスチャイナ・モーニングポストによると、香港国際空港で２０日午前３時５０分（日本時間午前４時５０分）頃、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイから到着したエミレーツ航空の貨物機が、着陸時に滑走路から外れ、地上作業用の車両に衝突して海に滑落した。香港当局によると、車両に乗っていた地上係員２人が死亡した。乗組員４人は救助され、病院に搬送されたという。事故の影響で、３本ある滑走路のうち１本