½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¤¬11·î¤Ë·ëº§¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¤ÎÂçÉÙ¹ë¤È·ëº§¤·¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥½êÂ°»öÌ³½êPrain TPC¤Ï10·î20Æü¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¤¬11·î30Æü¡¢Ä¹¤¤´Ö¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤­¤¿Êý¤È¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§¼°¤Ï¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎË¿½ê¤Ç¡¢Î¾²È¤Î²ÈÂ²¤È¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤Î¤ß¤ò¾·¤¤¤ÆÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤ªÁê¼ê¤¬°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼°¤òµó¤²¤ë