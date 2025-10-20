【モデルプレス＝2025/10/20】11月28日・29日に香港にて開催される「2025 MAMA AWARDS」より、第2次ラインナップが発表された。【写真】「2025 MAMA AWARDS」IVEら豪華な第1次ラインナップ◆「2025 MAMA AWARDS」第2次ラインナップ発表第2次ラインナップとして、aespa（エスパ）、G-DRAGON（ジードラゴン）、IDID（アイディッド）、i-dle（アイドゥル）、JO1（ジェイオーワン）、KYOKA、MIRROR（ミラー）、NCT WISH（エヌシーティ