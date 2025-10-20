吉備国際大学Charme岡山高梁 女子サッカー・なでしこリーグ2部は10月18日最終節を迎えました。 吉備国際大学Charme岡山高梁は、ホームでFC今治レディースを下し、今シーズンを3位で終えました。 シャルムは前半14分、FW三浦春菜が先制。19分には西村留亜が単独得点王となる今シーズン16点目となるゴールをあげます。後半、FC今治も反撃に出ますが試合は3ー1でシャルム