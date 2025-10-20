佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。「天気図」 日本付近は東西で気圧の差が大きく、等圧線の間隔が狭くなっています。このような気圧配置の場合、風が強く吹きます。沿岸の地域では波も高くなりますのでご注意ください。また、南シナ海上には台風24号が発生しています。 「台風２４号進路図」 この先、日本からは離れていく見込みで、金曜日には熱帯低気圧に変わり