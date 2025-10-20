１８日、国内外から多くのバイヤーが訪れた広州交易会。（広州＝新華社配信）【新華社広州10月20日】中国広東省広州市で15日に開幕した第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）の電子消費財・情報製品エリアでは、AI（人工知能）搭載空気清浄機が海外のバイヤーらを引き付けている。空気質の測定、心理サポート、音声対話の機能があり、「今日は少し落ち込んでいる」と話しかければ、自動音声が「大丈夫。お話を聞かせるし、