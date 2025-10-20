１９日、第１３８回広州交易会で日月元科学技術（深圳）のブースで商談するバイヤーと出展者。（広州＝新華社記者／肖恩楠）【新華社広州10月20日】中国広東省広州市で開催中の第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）は19日、第1期の日程を終えた。同交易会を運営する中国対外貿易センターの統計によると、222カ国・地域から前回第1期比6.3％増となる約15万7900人の海外バイヤーが来場した。同交易会は11月4日まで3期