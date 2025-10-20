南北軍事境界線がある板門店。手前が韓国側、奥が北朝鮮側＝2018年4月（韓国共同写真記者団・共同）【ソウル共同】韓国紙の東亜日報は20日、韓国と北朝鮮の軍事境界線がある板門店を管轄する在韓国連軍司令部が、今月末のトランプ米大統領の訪韓期間中、共同警備区域（JSA）で行っている見学ツアーを中止すると報じた。政府消息筋の話としている。トランプ氏と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の「電撃会談」の可能性に備える動き