岩手、秋田、山形3県で19日から20日にかけ、クマによる人身被害が相次ぎ、男女計8人がけがをした。いずれも命に別条はない。このうち20日朝に秋田県湯沢市の市街地に出没したクマは一般住宅にとどまっている。