学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が市議会を解散したことに伴う同市議選（定数２０）は１９日、投開票され、田久保市長に対する不信任決議に賛成した前議員１８人全員が当選を果たした。新議会で２度目の不信任決議案が可決される見通しとなり、田久保市長の失職が濃厚となった。報道各社が告示前に共同で実施したアンケートとその後の取材では、当選者のうち前議員全員と新人１人の計１９人