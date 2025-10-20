車いすテニス、世界ランク1位の小田凱人（19）が19日、有明コロシアムで行われた「YONEX TENNIS FESTIVAL 2025」のイベントに参加。エキシビションマッチでは女子テニスの元世界ランキング1位、M.ヒンギスさんとペアを組み、車いすテニス元世界ランキング1位の国枝慎吾さん、女子テニス元世界ランキング4位の伊達公子さんのペアと対戦。小田は華麗なドロップショットを決めるなど観客を魅了した。小田は「めちゃくちゃ盛り上がって